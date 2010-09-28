В Замбии бастуют медработники
10:32, 28 сентября 2010Зарубежные новости
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Переговоры с правительством не удались
Медицинские работники Замбии не смогли добиться в переговорах с правительством улучшения условий труда и объявили о забастовке, сообщает русская служба “Би-би-си”.
По словам главы Ассоциации государственных врачей Замбии, несмотря на усилия властей найти выход из сложившейся ситуации, итоги последних переговоров не принесли желаемых результатов.
О конкретных требованиях замбийских медиков не сообщается.
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