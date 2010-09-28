Топ-10 продуктов-антидепрессантов

1. ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД. В зернах какао содержится фенилэтиламин, который «заставляет» организм вырабатывать гормон счастья эндорфин. Кроме того, шоколад — лидер по содержанию теобромина, который также является антидепрессантом. А еще в кокаобобах есть магний, который укрепляет нервную систему.

2. БАНАНЫ. Лидеры по содержанию алкалоида хармана, который вызывает восторг и эйфорию. Кроме этого, в них много витамина В6, он успокаивает нервную систему.

3 СЫР. Аминокислоты фенилэтиламин, тирамин и триктамин регулируют синтез эндорфинов. Особенно богат ими рокфор.

4. ЛОСОСЬ. Он богат омега-3-жирными кислотами, которые избавят вас от депрессии, подавляя производство адреналина и кортизола, гормонов стресса и тревоги.

5. МИНДАЛЬ. Кладезь магния и витамина В2, которые провоцируют выработку серотонина. Значит, о депрессиях и плохом настрое можно забыть.

6. МОРСКАЯ КАПУСТА. Помимо йода она богата пантотеновой кислотой, которая отвечает за нормальную работу надпочечников, вырабатывающих адреналин. Больше капусты —меньше стресса.

7. ОВСЯНКА. Это источник тиамина и магния, значит ее любителям не страшны перепады настроения и депрессия.

8. ПЕРЕЦ ЧИЛИ. Эта «острость» содержит капсацин — вещество, которое повышает тонус организма и помогает бороться со стрессами.

9. СЕМЕЧКИ. Источник фолиевой кислоты, которая поддерживает в норме нервную систему. Да и сам процесс щелканья семечек перед телевизором — хороший метод релаксации.

10. МЯСО. Индейка — источник пантотеновой кислоты, которая участвует в выработке антистрессовых гормонов. В это мясо также входит аминокислота фенилаланин. Это вещество преобразуется в гормон допамин, который поднимает настроение и предотвращает развитие депрессии. Баранина и крольчатина насыщены калием и магнием, которые благотворно влияют на нервную систему.

Татьяна Приходько

segodnya.ua