Топ-10 продуктов-антидепрессантов
Содействуют выработке эндорфинов
1. ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД. В зернах какао содержится фенилэтиламин, который «заставляет» организм вырабатывать гормон счастья эндорфин. Кроме того, шоколад — лидер по содержанию теобромина, который также является антидепрессантом. А еще в кокаобобах есть магний, который укрепляет нервную систему.
2. БАНАНЫ. Лидеры по содержанию алкалоида хармана, который вызывает восторг и эйфорию. Кроме этого, в них много витамина В6, он успокаивает нервную систему.
3 СЫР. Аминокислоты фенилэтиламин, тирамин и триктамин регулируют синтез эндорфинов. Особенно богат ими рокфор.
4. ЛОСОСЬ. Он богат омега-3-жирными кислотами, которые избавят вас от депрессии, подавляя производство адреналина и кортизола, гормонов стресса и тревоги.
5. МИНДАЛЬ. Кладезь магния и витамина В2, которые провоцируют выработку серотонина. Значит, о депрессиях и плохом настрое можно забыть.
6. МОРСКАЯ КАПУСТА. Помимо йода она богата пантотеновой кислотой, которая отвечает за нормальную работу надпочечников, вырабатывающих адреналин. Больше капусты —меньше стресса.
7. ОВСЯНКА. Это источник тиамина и магния, значит ее любителям не страшны перепады настроения и депрессия.
8. ПЕРЕЦ ЧИЛИ. Эта «острость» содержит капсацин — вещество, которое повышает тонус организма и помогает бороться со стрессами.
9. СЕМЕЧКИ. Источник фолиевой кислоты, которая поддерживает в норме нервную систему. Да и сам процесс щелканья семечек перед телевизором — хороший метод релаксации.
10. МЯСО. Индейка — источник пантотеновой кислоты, которая участвует в выработке антистрессовых гормонов. В это мясо также входит аминокислота фенилаланин. Это вещество преобразуется в гормон допамин, который поднимает настроение и предотвращает развитие депрессии. Баранина и крольчатина насыщены калием и магнием, которые благотворно влияют на нервную систему.
Татьяна Приходько
segodnya.ua