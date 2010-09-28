Как лечить боль прикосновением

Ученые убеждены, что болевые ощущения уменьшаются, если прикоснуться к месту, которое болит.

Британские ученые пришли к выводу, что болевые ощущения уменьшаются, если прикоснуться к месту, которое болит.

В ходе исследования ученые провели эксперимент, в котором принимали участие добровольцы, согласившиеся на применение эффекта, известного в научном сообществе как термическая иллюзия ожога. В ходе эксперимента участники погружали указательный и безымянный пальцы руки в теплую воду, а средний палец той же руки – в холодную.

При этом человек начинал обманчиво ощущать сильное жжение в области среднего пальца. Как объясняют исследователи, это вызвано реакцией нервной системы человека на раздражитель. Затем участники эксперимента прикасались безымянным, указательным и средним пальцем одной руки к тем же пальцам другой.

В конце эксперимента все участники подтвердили, что ощущение жжения в среднем пальце уменьшилось. На основании этих данных специалисты определили, что болевая интенсивность уменьшается в среднем на 64%.

Однако, ученые отмечают, если к больному месту прикасался другой человек, боль не уменьшалась.

Напомним, ранее американские психологи выяснили, что женщины дольше, сильнее и чаще страдают от болевых ощущений, чем мужчины.

ru.tsn.ua