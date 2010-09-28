Строгое воспитание вредит детской психике - психологи

Строгое и жестокое родительское воспитание нарушает эмоциональное развитие ребенка и чревато в будущем развитием тревожных расстройств, социальных фобий и приступов паники, убеждены канадские психотерапевты Университета Монреаля. Жёсткая дисциплина в семье, физические наказания и психологическое давление на ребёнка оказывают сильное негативное воздействие на детское сознание. Специалисты пришли к таким выводам после изучения, каким образом анатомия и физиология мозга зависят от воспитания в детстве.

В обзоре приняли участие 120 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Медики провели сканирование их мозга с помощью функциональной магнитно-резонансная томографии и соотнесли результаты с симптомами страха и тревоги из-за строгого воспитания в семье. Оказалось, что две специализированные структуры в мозге, миндалина и передняя конгулятивная кора, образуют нейронные цепи страха и играют роль посредника в беспокойстве из-за жестокого и требовательного обращения родителей. Врачи утверждают, что такие методы воспитания вредны для детской психики и с возрастом переходят в хронические формы тревоги и других нервных расстройств.

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