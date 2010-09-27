Банальные простуды могут вызывать у ребенка ожирение

Существует теория, которую поддерживают немало ученых, согласно которой во многих случаях ожирение – это болезнь, имеющая вирусную природу. Новые подтверждения этой довольно смелой гипотезы получили американские исследователи – по их мнению, некоторые аденовирусы, поражающие детей и вызывающие у них острые респираторные вирусные инфекции, напоминающие грипп, способны также провоцировать в дальнейшем появление избыточного веса и ожирения.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California in San Diego) обследовали 124 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет, чтобы выяснить, кто из них имеет антитела к аденовирусу 36 (AD36). Это один из нескольких десятков штаммов аденовируса, которые поражают человека и вызывают в организме целый ряд респираторных, желудочно-кишечных и других инфекций. AD36 сегодня является единственным человеческим аденовирусом, который связывают с ожирением.

Результаты научной работы свидетельствуют о том, что AD36-позитивные дети (имеющие антитела к вирусу AD36) в среднем весили почти на 22 кг больше, чем те, у кого антител к вирусу обнаружено не было. Внутри группы участников эксперимента с установленным наличием избыточного веса те, у кого были признаки активной инфекции, вызванной AD36, весили на 16 кг больше здоровых сверстников, не имевшим в крови антител к AD36. По мнению исследователей, наличие избыточного веса в детском возрасте значительно увеличивает риск возникновения в будущем таких проблем, как сердечные заболевания, болезни печени и сахарный диабет.

«Саморегуляция массы тела, избыточный вес и его появление – явления намного более сложные, чем принято считать, и данные нашего исследования подтверждают тот факт, что аденовирусные инфекции могут также быть одной из причин ожирения», – пишет профессор Джеффри Швиммер (Jeffrey B. Schwimmer), один из соавторов научной работы.

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