Как спастись от офисного остеохондроза

Чтобы не допустить развития и дальнейшего прогрессирования остеохондроза, людям, ведущим малоподвижный образ жизни (сотрудникам офисов и другим представителям «сидячих» профессий), обязательно нужно принимать меры профилактики этого заболевания:

не перегружать позвоночник,

чаще менять положение тела , особенно при сидении,

остерегаться травм и падений,

спать на полужестком (ортопедическом матрасе),

выполнять специальную гимнастику, укрепляющую мышечный корсет и пр.

А вот несколько рекомендаций, которые вы можете выполнить прямо сейчас:

1. Сидя в кресле или на стуле, опустите обе ноги на пол и во время работы опирайтесь на них;

2. Каждые 15-20 минут найдите в себе силы встать и пройтись до принтера или кофеварки;

3. Во время сидения следите за тем, чтобы ваша спина плотно прилегала к спинке кресла. Если при этом вы не дотягиваетесь до клавиатуры или плохо видите монитор – пододвиньте их к себе;

4. Дома, перед телевизором, не лежите долго в одной позе – старайтесь почаще менять положение тела и делать пятиминутные паузы, чтобы встать и походить, если смотрите длинный фильм;

5. Используйте лекарственные препараты для лечения и профилактики : например, наружные хондропротекторы (после консультации со специалистом).

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