Кнопки в лифте - источник заразы

Эксперты предупреждают: в следующий раз после того, как проедитесь в лифте, возможно, вы захотите помыть руки. Дело в том, что обычная кнопка в лифте на своей поверхности содержит почти в 40 раз больше микробов, чем сидение общественного туалета.

Исследование проводилось в отелях, ресторанах, банках, офисах и аэропортах под руководством доктора Николаса Мууна из компании Microban Europe, выполнявшей научную работу для Университета Аризоны в США. Ученые нашли 313 колониеобразующих единиц бактерий на одном квадратном сантиметре кнопки в лифте. Для сравнения: сантиметр сидения общественного туалета содержит лишь восемь колониеобразующих единиц.

По словам экспертов, в число бактерий, живущих на кнопках, может входить E.coli и прочие бактерии, приводящие к пищевым отравлениям. Поэтому после использования люфта лучше мыть руки с мылом или протирать руки спиртовыми салфетками.