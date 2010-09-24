Во Франции состоятся акции протеста против пенсионной реформы

Собрание профсоюзов Франции, которое состоялось сегодня в городе Монтрей, решило назначить новые даты для проведения митингов протеста и забастовок против пенсионной реформы.

Об этом сообщают сегодня французские СМИ.

Профсоюзы, в частности, решили, что следующие массовые выступления должны состояться в субботу, 2 октября, и во вторник, 12 октября, когда манифестации будут сопровождаться забастовками.

После выступлений 23 сентября, которые собрали, по разным оценкам, на улицах французских городов от 1 до 3 миллионов человек, профсоюзы решили продолжить борьбу, несмотря на заявление правительства о намерении и дальше продвигать реформу.

Так, премьер-министр Франсуа ФИЙОН отметил, что правительство считает пакет пенсионной реформы необходимым и разумным, а поэтому не планирует отзывать его из парламента.

В то же время профсоюзы считают реальным добиться от правительства отказа от предлагаемых изменений.

В своем совместном заявлении, распространенном сегодня, профсоюзы Франции отметили, что в последние два дня массовых выступлений – 7 и 23 сентября – получили широкую поддержку среди населения, в том числе среди молодежи и женщин.