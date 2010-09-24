Молодым водителям дают примерить «пьяные очки»

Минская ГАИ придумала, как бороться с пьянством за рулем. Теперь молодым водителям, которые только что получили водительские права, после экзамена предлагают сесть за руль в… «пьяных очках».

Выглядят они точь-в-точь как лыжные. Только вот изображение в них такое, как будто ты выпил почти бутылку водки.

- Искаженное изображение в этих очках равно 2 - 3 промилле алкоголя в крови, - рассказывает начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин. - Конечно, в таких очках молодые водители ездят на закрытых площадках вместе с инструктором, у которого есть запасная педаль тормоза.

Новый аксессуар привезли из Германии, и пока он в Беларуси в единственном экземпляре.

- В нетрезвом состоянии водитель не может адекватно оценить расстояние до какого-либо предмета, - рассказывают в ГАИ. - Такой эффект и производят эти очки благодаря специальным линзам.

Кстати, примерить чудо-очки дают не только новоиспеченным водителям, но и тем, кто уже попался пьяным за рулем и ждет лишения прав. Мол, посмотрите, как вы в таком состоянии могли оценить дорожную обстановку.

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