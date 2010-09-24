В Европе запрещают лекарства от диабета Avandia

12:04, 24 сентября 2010
Зарубежные новости
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И его аналоги Avandamet и Avaglim

Антидиабетическое средство Avandia будет недоступным для пациентов в Европе из-за повышенного риска сердечных приступов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщило Европейское медицинское агентство, отметив, что вместе с лекарственным средством, которое выпускается британской GlaxoSmithKline, будут также запрещены его аналоги Avandamet и Avaglim.

Британская GlaxoSmithKline уже заявила, что считает Avandia, которая принесла компании 1,2 млрд. дол. прибыли в 2009 году, “очень важным” лекарственным средством. Кроме того, компания заявила, что продолжит переговоры с регулировщиком.

Европейское медицинское агентство, в свою очередь, отметило, что решение было принято из-за того, что основным активным веществом является росиглитазон, который собственно и вызывает негативные побочные эффекты.

«Эти медикаменты не будут доступными в Европе через несколько месяцев. Пациентам, которые применяют сейчас эти медикаменты, следовало бы обсудить со своими врачами соответствующие альтернативные методы лечения», - отмечается в сообщении Европейского медицинского агентства.

При этом агентство отметило, что запрещение останется в силе до тех пор, пока не будет доказано наличие групп пациентов, для которых польза от употребления этих препаратов будут больше, чем их негативные последствия.

 

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