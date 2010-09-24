В Беларуси не хватает врачей

В 2010 году в организациях здравоохранения Беларуси не хватало около 4,5 тыс. врачей, сообщил заместитель начальника управления кадровой политики, учреждений образования и внешних связей Министерства здравоохранения Василий Филонюк.

В 2009 году проблема с нехваткой врачей была более острой - 5,5 тысяч специалистов, а пик пришелся на 2008 год. Вопрос стал решаться, по мнению Минздрава, за счет увеличения выпуска медицинских вузов и роста закрепляемости специалистов на рабочих местах.

Проблема с нехваткой врачей должна быть решена уже через два года, тогда медицинские вузы будут работать только на восполнение "естественной убыли специалистов".

В Беларуси также ощущается потребность в средних медицинских кадрах. Довольно благоприятная ситуация складывается в регионах. А вот в Минске не хватает около 800 медсестер. Это объясняется тем, что в Минске сконцентрировано подавляющее большинство республиканских организаций здравоохранения, а также Минской области. Кроме того, в каждой из областей, как правило, по три медицинских колледжа, а в Минске - два, один из которых выпускает кадры для всей страны.

Для решения проблемы был значительно увеличен прием в средние специальные медицинские учреждения образования.

Кстати

От 20 до 30% молодых врачей уезжают с первого места работы в течение полугода после окончания обязательного срока отработки по распределению. И половина молодых медиков уезжают с первого места работы в течение пяти лет.

Как правило, врачи из Западной Европы переезжают в США, из Германии также часто едут в Великобританию и Данию, из Польши - в Германию, из Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, северо-западного региона России - в Польшу либо в Швецию, Финляндию и так далее.

В то же время, в Минздраве считают, что врачей невозможно "привязать" к одному месту на всю жизнь, поэтому нужно работать над увеличением срока продолжительности трудоустройства на одном месте, а для этого важна зарплата и обеспеченность жильем.

Только цифры

Во всем мире потребность во врачах составляет около 2 млн человек.

kp.by