Похудение не избавит от целлюлита

Одна из постоянных проблем худеющих женщин – целлюлит. Не всегда с уходом лишних килограммов удается столь же успешно избавиться от бугристой поверхности кожи в области ног и ягодиц. Выяснить, кому же грозит остаться с целлюлитом после похудения, взялась группа американские специалистов.

Медики провели эксперимент, в котором за счет использования различных диет женщинам предлагалось избавиться от лишних килограммов. В среднем участницы эксперимента теряли около 13,8 кг. В результате исследования было обнаружено, что у женщин, имеющих до эксперимента избыточный вес, при похудении практически исчез целлюлит. Участницы, обладающие нормальной комплекцией до эксперимента, после похудения так и не смогли избавиться от целлюлита, наоборот, после потери веса он стал более ярко выраженным на поверхности талии и бедер.

Таким образом, руководитель исследования Джон Китсмиллер подтвердил свои догадки о том, что при похудении женщины с нормальной комплекции могут избавиться от лишних килограммов, но не от целлюлита.

tehno-med.ru