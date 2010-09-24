Вода, насыщенная марганцем, тормозит развитие ребенка

Вода, насыщенная марганцем понижает уровень интеллектуального развития у детей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монреаля и Политехнической школы после анализа состояния здоровья 362 детей в возрасте от 6 до 13 лет. Ученые измеряли их IQ, а потом количество марганца в питьевой воде и волосах.

Автор исследования Марис Бушар была шокирована полученными результатами. Она даже не предполагала, сколь разрушительное воздействие может оказывать марганец. Ученым еще предстоит узнать, можно ли свести вред марганца на нет, если он перестанет попадать в организм ребенка. Грант на подобное исследование уже выделен.

Итак, ученые анализировали обстановку с марганцем в сельской местности Центральной провинции Квебек, Восточных округах и областях Лотбиньер. Названия конкретных городов не разглашаются. Эксперты исследовали качество воды в домах людей и проверили память, моторику и когнитивные функции детей, живших там. Также в расчет брались сторонние факторы, включая доход семьи, уровень развития родителей.

В итоге в домах, где питьевая вода содержала значительное количество марганца, дети сильно отставали по умственному развитию. Ученые посоветовали поставить специальные фильтры, дабы не усугублять ситуацию.

newsland.ru