Красота по биологическим часам

Кожа женщина подчиняется работе биологических ритмов, как впрочем, и все органы человеческого тела. Знание того, что требуется коже в те или иные периоды поможет сохранить красоту и получить максимальную эффективность от косметических процедур. В этой статье речь пойдет о том, как правильно ухаживать за кожей согласно биологическим ритмам днем.

Ранним утром с пяти и до семи часов кожа наравне со всем организмом подготавливает себя к наступлению нового дня. И это не зависит от того спите ли вы еще или же только вернулись с бурной вечеринки, или просыпаетесь. В это время начинают вырабатываться гормоны, которые отвечают за защитные функции кожи. Значительно снижается деление клеток и уменьшается впитывающая способность кожи. Поэтому применять в этот временной промежуток маски и активные крема просто нет смысла. Лучше всего приободрить кожу контрастными обливаниями, которые подарят ей свежий отдохнувший вид.

В промежутке с семи и до восьми утра в сосудах кожи усиливается кровообращение и повышается содержание в клетках активных веществ. Поэтому любые новые косметические процедуры могут спровоцировать аллергические реакции.

С восьми и до десяти утра в сосудах постепенно повышается давление, при этом их стенки сужаются. В это время сосуды как никогда восприимчивы к воздействиям, как к внутренним, так и к внешним.

У многих женщин привычка выкурить с утра сигаретку с чашечкой кофе в данный промежуток времени приносит несравнимый вред коже, которые, кстати, намного сильнее, чем в другое время дня и ночи.

В период с восьми и до десяти утра самое лучшее время для нанесения макияжа.

А вот с десяти и до двенадцати часов дня начинают активнее работать сальные железы, поэтому на лице образуется жирный блеск. Лучше в это время нанести на Т-зону матирующее косметическое средство, помогающее впитать в себя излишки жира, а также регулирующие его выделение. Если под рукой нет матирующих средств, можете смело воспользоваться компактной или рассыпчатой пудрой.

Период с часу и до трех часов дня не самый лучший для красоты кожи. В это время кожа подвержена влиянию биологических ритмов. Под их воздействием снижается кровяное давление в сосудах кожи, поэтому кожа теряет свой тонус. На лице становятся видны морщинки, а внешне кожа лица выглядит уставшей.

Чтобы привести свою кожу в норму в это время рекомендуется отдохнуть. Если вы находитесь дома, то после обеда необходимо немного поспать. А если вы находитесь на работе – посвятите время прогулке на свежем воздухе.

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