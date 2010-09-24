Неожиданный способ для избавления от гипертонии

Коллектив исследователей из медицинской школы при Квинслендском университете в Брисбене (Австралия) обнаружил, что люди с высоким кровяным давлением едят слишком много соли. Но как только больные сокращают количество потребляемой соли, кровяное давление резко понижается, сообщает Reuters Health.

Чтобы избавиться от гипертонии, достаточно уменьшить норму соли до 1,15 грамма в день. Британские и американские медики рекомендуют населению потреблять не более 6 граммов соли в день, в то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует съедать не более 5 граммов. На деле же жители развитых стран ежедневно употребляют 9-12 граммов соли.

В мае Агентство по пищевым стандартам Великобритании призвало производителей уменьшить содержание соли в продуктах. Настоятельные рекомендации касаются производителей бекона, сосисок, сыра, масла, сухих завтраков и готовой еды. Ожидается, что это поможет снизить смертность от инсультов и седечных заболеваний.

Специалисты из бостонского женского госпиталя недавно доказали, что уменьшение на 25-35% ежедневного количества соли в рационе человека на 25% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 20% - риск умереть от инфаркта или инсульта.

Кстати, несмотря на убедительные доводы исследователей Ассоциация производителей соли утверждает, что снижение количества употребляемой соли не принесет ощутимой пользы большинству людей, за исключением людей, страдающих от высокого давления.

neboley.com.ua