Учеба - сильный стресс для ребенка. Как избежать невроза

Не стоит думать, что «школа - не работа, волноваться нечего». Учеба - это стресс, и психологи отмечают, что половина школьников страдают различными формами неврозов. Для расстройств нервной системы характерны тревога, беспокойство, напряженность и беспокойный сон. Причины: большие нагрузки, несоответствие академическим требованиям и хроническое недосыпание. Легкий невроз важно заметить «в зародыше», - пока он не перерос в серьезные психические расстройства. Вам следует быть тактичными с ребенком, прислушиваться к его проблемам, не перегружать, не преувеличивать значимость школьных оценок. Создайте комфортную эмоциональную среду дома и следите за режимом дня. Не стоит позволять школьнику подолгу «расслабляться» перед телеэкраном или за компьютерными играми, особенно перед сном.

Лучше приложите усилия, чтобы увлечь ребенка каким-то видом спорта, танцами, подберите вместе с ним такое хобби, которое позволяло бы сбрасывать стресс, удовлетворять потребность в общении, соревновании и попутно укрепляло бы его здоровье. А также цените и берегите психологический покой вашего чада, и тогда он покинет стены школы с багажом знаний, а не болезней.

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