Какой грипп вызывает неврологические расстройства

По данным исследования, проведенного специалистами Университета Юта (США), свиной грипп (A/H1N1) сопровождается гораздо большим числом неврологичесих осложнений, чем сезонный грипп. Эти выводы сделаны на основании анализа статистических данных эпидемии свиного гриппа 2009 года в США и публикованы в журнале «Annals of Neurology».

Среди осложнений со стороны нервной системы наблюдались судороги, энцефалопатия, энцефалит, миозит и миалгии, афазия (расстройства речи), атаксия ( потеря равновесия), невропатия и синдром Гильона-Барре. Наиболее часто течение этого гриппа осложнялось судорогами и энцефалопатией, подчас требующих длительного лечения.

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