Ученые научились общаться с людьми-«овощами»

Несколько цинично, но точно медики между собой называют «овощами» людей, находящихся в так называемом хроническом вегетативном состоянии – в отличие от комы это «бодрствующая бессознательность». Глаза пациента открыты, он может моргать ими, но на этом все и заканчивается, по крайней мере, при взгляде на такого больного никаких признаков интеллектуальной или вообще мозговой деятельности он не проявляет и нуждается в постоянном уходе. Однако, как свидетельствует научная работа английских ученых, во многих случаях сознание такого человека живо, и пациент прекрасно понимает все происходящее вокруг, но из-за повреждений головного мозга (травма, инсульт и тому подобное), он не способен внешне реагировать. Но ученые научились разговаривать с такими больными с помощью чтения электрических сигналов их головного мозга.

Важное для нейрофизиологии исследование провел британский профессор Эдриан Оуэн (Adrian Owen) из Кембриджского университета (Cambridge University). С помощью метода функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI) он установил, что один из его пациентов, находившийся в хроническом вегетативном состоянии, понимал вопросы врача и мог отвечать на них «да» или «нет», при этом на томограмме были видны изменения в разных участках мозга.

Однако использовать метод функциональной магнитно-резонансной томографии для каждого общения с подобными пациентами очень дорого, и профессор Оуэн с успехом использовал для подобного общение гораздо более дешевый метод электроэнцефалографии.

После инструктажа со стороны врача больной, если хотел сказать «да» думал о теннисе, а если его ответ был отрицательный, то думал об обстановке своей квартиры. При этом активизировались совершенно разные участки мозга, что было отчетливо видно на электроэнцефалограмме.

«Я вполне допускаю, что лет этак через 10 после совершенствования моего метода, такие больные смогут не только общаться с окружающими, но и управлять с помощью сигналов мозга свои инвалидным креслом», – полагает профессор Оуэн.

health-ua.org