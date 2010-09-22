Интернет делает человека "тормозом"

Американский кибернетик Николас Карр утверждает, что продолжительный поиск информации в Интернете приводит к тому, что глубинные зоны мозга, ответственные за интеллектуальную деятельность, начинают работать медленнее .

Заявление Карра базируется на его работе с молодыми специалистами из корпорации Boeing и исследованиях психофизиологов.

По словам специалиста, работа в Интернете развивает центр принятия решений и участок, отвечающий за краткосрочную память. Центры в глубине мозга, способствующие фундаментальным размышлениям, при работе с Интернетом импульсов не получают, передает vrach.tv.

Чрезмерная интернет-нагрузка делает человека импульсивным, он начинает перекладывать задачи, требующие серьезных аналитических раздумий, на Всемирную паутину. А это снижает его квалификацию специалиста, отмечает ученый.

focus.ua