Более 50% дешевых вин - фальсификаты

Экспертиза вин, проведенная ГУП "Московское качество", показала неутешительные результаты. Более половины винной продукции в российских магазинах не соответствуют госстандартам.

Из 18 наименований популярного алкогольного напитка эксперты забраковали целых 11. Под проверку попали вина не дороже 350 рублей.

- Наш мониторинг выявил около 30 % фальсификата на рынке, - сообщил руководитель экспертизы Игорь Пивоваров. - Это не значит, что это вино нельзя пить. Просто качество его оставляет желать лучшего. Во многих случаях при его производстве были использованы красители и вкусовые добавки. В настоящем, хорошем вине подобного быть не может.

Антирекордсменами по результатам мониторинга оказались вина из Италии и Болгарии. Эти страны представлены в черном списке восемью марками вин - по четыре на страну. Отличились в плохую сторону испанские и немецкие вина, а вот южноамериканские напитки, проверенные "Московским качеством", оказались в числе самых чистых.

Экспертиза проводилась по следующим показателям: физико-химические, вкус и запах, массовая концентрация приведенного экстракта, массовая концентрация сорбиновой кислоты, наличие ароматизатора и наличие дибутилфталата, и соответствие информации на упаковке требованиям ГОСТ.

newsland.ru