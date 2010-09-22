Чайки - опасный источник инфекций

Португальские ученые обеспокоены тем, что перелетные птицы могут распространять опасные инфекции. К такому заключению они пришли после того, как обнаружили у чаек бактерии, невосприимчивые к антибиотикам. Исследователи проанализировали 57 образцов помета Желтоногой каспийской чайки Larus Cachinnans.

Оказалось, одна из десяти переносимых бактерий была резистентна по отношению к распространенному антибиотику ванкомицину. По мнению ученых, птицы могут заражаться, поедая отходы на помойке. Кстати, аналогичные резистентные бактерии были ранее найдены у лис и волков.

Руководитель исследования Гильбетро Игреяс из Университета Траз-уш-Монтес и Алту-Дору так комментирует открытие: "Мы использовали новую технику, называющуюся протеомика, дабы выявить максимальное количество бактериальных белков, которые связаны с резистентностью по отношению к антибиотикам".

В итоге исследователи нашли несколько штаммов энтерококковой бактерии, некоторые из которых были резистентны к антибиотику. Получается, перелетные птицы способны распространять супер-бактерии вместе с пометом, подвергая опасности животных и людей. Известно, что чайки путешествуют на большие расстояния, и это надо принимать во внимание, подчеркивают ученые.

newsland.ru