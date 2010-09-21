Повысить репродуктивную функцию поможет зверобой

Австралийские специалисты выяснили, что регулярное употребление зверобоя снимает усталость и повышает сексуальное возбуждение .

В исследовании, проведенном учеными из Сиднея, приняли участие несколько сотен добровольцев женского пола, которым было предложено регулярно на протяжении всего срока эксперимента употреблять отвар из зверобоя.

Большинство женщин, принявших участие в эксперименте, заявили, что после употребления зверобоя у них исчезло состояние тревоги и общей подавленности, передает vrach.tv.

Также, отмечают ученые, регулярное употребление отваров из зверобоя способно повысить уровень сексуального удовольствия.

focus.ua