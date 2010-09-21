Повысить репродуктивную функцию поможет зверобой
14:05, 21 сентября 2010Зарубежные новости
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Австралийские специалисты выяснили
Австралийские специалисты выяснили, что регулярное употребление зверобоя снимает усталость и повышает сексуальное возбуждение .
В исследовании, проведенном учеными из Сиднея, приняли участие несколько сотен добровольцев женского пола, которым было предложено регулярно на протяжении всего срока эксперимента употреблять отвар из зверобоя.
Большинство женщин, принявших участие в эксперименте, заявили, что после употребления зверобоя у них исчезло состояние тревоги и общей подавленности, передает vrach.tv.
Также, отмечают ученые, регулярное употребление отваров из зверобоя способно повысить уровень сексуального удовольствия.
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