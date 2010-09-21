Лук омолаживает мозг
12:44, 21 сентября 2010Зарубежные новости
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Соединения серы его очищают
Японские специалисты утверждают, что содержащиеся в луке активные и легко усваиваемые организмом соединения серы очищают мозг, таким образом замедляя его старение .
По словам ученых, попадая с кровью в мозг, соединения серы омолаживают его клетки и стимулируют их работу. Результатом становится восстановление памяти, а также повышенная восприимчивость положительных эмоций, передает vrach.tv.
Специалисты рекомендуют употреблять растертый в кашицу лук с медом в пропорции 1:1. Средство помогает людям преклонного возраста, предрасположенным к склерозу.
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