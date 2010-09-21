Питьё воды не избавляет от морщин

Долгое время господствовало утверждение, что для красивой, чистой, здоровой кожи, надо выпивать по восемь стаканов воды в день. Медики не уверены в целебной силе воды, подчеркивая, что она способна лишь восстановить водный баланс организма в целом.

Итак, в ходе ранее проведенного тестирования женщин-добровольцев просили выпивать по полтора литра воды в день в течение восьми недель, при этом, не изменяя своим привычкам. Кто-то пил обычную питьевую воду, а кто-то минеральную воду из Озерного края на северо-западе Англии. В последней содержится салицин, получаемый из коры ивы, и превращающийся в процессе метаболизма в салициловую кислоту. Это химическое соединение нередко можно встретить в продуктах красоты, спасающих от прыщей.

Каждую участницу сфотографировали до и после эксперимента с помощью особой комплексной системы анализа Visia, которая проверяет длину и глубину морщин, текстуру кожи и объем ущерба, нанесенного солнцем. Это позволило провести полноценное сравнение. Тогда эксперимент показал, что у женщин, пивших обычную воду, морщины сократились на 19%. А у женщин, пивших минеральную воду, - на 24%.

В свою очередь, независимое испытание, проведенное сотрудниками издания, выявило: данная теория ошибочна. Следование предложенной диете не привело к улучшению состояния кожи. Как заявляет доктор Рита Ракус, улучшение состояния кожи вследствие обильного употребления воды возможно, но оно будет столь незначительным, что нет смысла мучить себя, выпивая по полтора литра в день, если вы того сами не хотите.

Употребление воды имеет мало общего с уровнем увлажненности кожи. Единственное, что поддерживает увлажнение кожи – это внешний слой кожи, выступающий в роли барьера. Если он работает нормальным образом и не имеет каких-либо повреждений, то и влага не будет покидать кожу. Поэтому внешнее увлажнение более эффективно по сравнению с внутренним.

newsland.ru