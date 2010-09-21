Молоко помогает худеть

Кальций и витамин D, содержащиеся в молоке, помогают избавиться от лишнего веса. К такому выводу пришли израильские ученые в ходе двухлетнего исследования, результаты которого опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Организаторы эксперимента выяснили, что взрослые, которые пили молоко больше остальных (порядка двух стаканов в день) и имели самые высокие уровни витамина D в организме, за два года потеряли больше веса (почти 5,5 кг), нежели те, кто пил его мало или вовсе не пил.

Ученые обнаружили также, что каждые дополнительные три четверти стакана молока связаны с потерей лишних 4,5 кг за полгода.

В исследовании приняли участие более чем 300 тучных или пребывающих в группе риска мужчин и женщин в возрасте от 40 до 65 лет. В течение двух лет они сидели на обезжиренной, средиземноморской или низкоуглеводной диете. Независимо от типа диеты ученые выявили наибольшие потери веса у пьющих молоко участников.

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