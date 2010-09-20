Физическая активность улучшает память детей

Подвижные игры не только хорошо влияют на физическое состояние детей, но и улучшают их память. Исследователи из Университета Иллинойса (США) оценили физическую подготовку 49 девяти- и десятилетних детей, измеряя эффективность использования ими кислорода во время бега на беговой дорожке, а также изучили мозг участников с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), сообщает "Компьюлента".

Анализ МРТ-снимков показал, что у испытуемых с хорошей физической подготовкой объём гиппокампа был на 12% больше относительно общего размера мозга, чем у менее тренированных ровесников. Кроме того, обнаружилось, что физически развитые дети лучше справлялись с тестами на память. Дальнейшее изучение подтвердило: чем больше гиппокамп, тем легче ребёнок справлялся с заданиями на запоминание и совмещение различных типов информации.

Таким образом, получается, что физическая активность оказывает серьёзное влияние на развитие детского мозга.

Предыдущие работы, проводившиеся на пожилых людях и животных, демонстрировали, что физические упражнения вызывают увеличение гиппокампа в размерах, стимулируя рост новых нейронов и способствуя выживаемости клеток. А чем больше гиппокамп, тем лучше пространственное мышление и другие когнитивные способности.

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