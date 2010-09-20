Вооруженная женщина открыла стрельбу в больнице - погибли люди
08:57, 20 сентября 2010Зарубежные новости
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На юге Германии
Несколько человек погибли в больнице на юге Германии, после того как вооруженная женщина открыла стрельбу в одной из палат.
Как передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в воскресенье в муниципальной больнице города Леррах (Loerrach).
В результате стрельбы несколько человек также получили ранения. Точное число погибших и раненых пока не известно.
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