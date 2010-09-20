Вооруженная женщина открыла стрельбу в больнице - погибли люди

Несколько человек погибли в больнице на юге Германии, после того как вооруженная женщина открыла стрельбу в одной из палат.

Как передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в воскресенье в муниципальной больнице города Леррах (Loerrach).

В результате стрельбы несколько человек также получили ранения. Точное число погибших и раненых пока не известно.