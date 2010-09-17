Как лечит цвет

От осенней депрессии страдает каждый пятый на Земле. Женщины вдвое чаще мужчин. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

"Хмурая осень ухудшает наше физическое и эмоциональное состояние. Один из способов его улучшить — цветотерапия. — утверждает психолог Мария Бурдукало. — Красный цвет повышает кровяное давление, ускоряет дыхание, придает нам уверенности, побуждает к творчеству. Он является наиболее эмоционально насыщенным. Его прежде всего фиксирует сетчатка глаза. Но этот цвет также провоцирует агрессию, поэтому в одежде его лучше всего использовать в деталях. Осенью уместными будут красные бусы, шарфик, сумочка. Поставьте на стол красную чашку, цветы."

Желтый цвет активизирует деятельность эндокринной и пищеварительной систем. Он бодрит, настраивает на разговор, сосредоточивает внимание. Если желтого слишком много, человек ощущает обеспокоенность, страх, неуверенность. Не стоит соединять желтый с черным. Это воспринимают как предупреждение об опасности.

Если запланировали что-то невероятное, надевайте оранжевое. Это цвет веры в себя и готовности к любым поворотам в жизни.

Зеленый — успокаивает, дает надежду. Снижает глазное и кровяное давление, улучшает слух. Недаром хирурги носят зеленые халаты. Они говорят, этот цвет способен уменьшать боль и даже останавливать кровь.

В одежде синих оттенков хорошо спать и ходить на работу. Но не заниматься спортом. Такой цвет улучшает умственную деятельность, однако не физическую.

Тем, кто планирует похудеть, стоит есть из синей или голубой посуды. Аппетит будет меньше, отмечает психолог.

А самое главное осенью — не увлекаться темными красками.

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