В Китае ввели смертную кару за выпуск опасных продуктов
09:55, 17 сентября 2010Зарубежные новости
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Дети продолжают отравляться
Власти Китая заявили, что люди, виновные в тяжелых преступлениях, связанных с безопасностью пищевых продуктов, будут осуждены на смертную казнь без права на отсрочку приговора, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на местное агентство. Эта мера наказания коснется прежде всего тех, кто не первый раз наносит значительный ущерб.
Китай продолжают сотрясать скандалы, связанные с нарушением правил безопасности пищевых продуктов, несмотря на обещание правительства навести порядок в отрасли.
Два года назад шесть детей погибли и тысячи отравились детской молочной смесью, в которой содержалось опасное химическое вещество меламин.
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