Ночные кошмары - ранний признак страшной болезни

Испанские ученые обнаружили, что пожилые люди, которым часто снятся красочные кошмары, имеют повышенный риск развития паркинсонизма и одного из видов старческого слабоумия, пишет The Daily Telegraph.

В исследовании сотрудников неврологического отделения Больничной клиники в Барселоне приняли участие 43 пациента старше 60 лет с подтвержденным диагнозом расстройства быстрой фазы сна. Такие расстройства проявляются постоянными красочными кошмарами, непроизвольными движениями и вскриками во сне.

Выяснилось, что в течение 2,5 года с момента постановки диагноза у 30 процентов участников развилось нейродегенеративное заболевание. В большинстве случаев это был паркинсонизм, также наблюдалась деменция с тельцами Леви (вторая по частоте разновидность старческого слабоумия после болезни Альцгеймера).

Таким образом, указанные расстройства сна (парасомнии) могут служить ранним признаком нейродегенеративных заболеваний, заключает исследовательская группа Алекса Иранцо (Alex Iranzo) в отчете, опубликованном в журнале Lancet Neurology.

Эта работа тесно перекликается с недавним исследованием, проведенным в американской Клинике Мэйо, которое показало, что расстройство поведения в фазе быстрого сна может предсказать развитие болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви или полисистемной дегенерации за 50 лет до их развития.

medportal.ru