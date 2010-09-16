В Британии незаконно торговали донорской спермой

В Великобритании начался первый судебный процесс над организаторами компании, занимавшейся нелицензированной торговлей донорской спермой. По данным следствия, незаконный бизнес принес обвиняемым 250 тысяч фунтов стерлингов, пишет The Daily Telegraph.

Компания, продававшая донорскую сперму через интернет, некоторое время называлась Sperm Direct Limited, затем была переименована в First4Fertility. Клиенткам предоставлялась возможность самостоятельно выбрать одного из анонимных доноров, данные которых размещались на сайте компании. После этого сперма доставлялась курьером по указанному заявительницей адресу.Регистрация на сайте стоила 80 фунтов, донорский материал с доставкой – 450 фунтов.

Обвиняемым инкриминируются два случая продажи донорской спермы, которые удалось доказать следствию.

Популярность подобного сервиса объясняется жесткостью британского законодательства, регулирующего применение репродуктивных технологий. Британские законы, в частности, запрещают платное донорство спермы, кроме того, с 2005 года в Великобритании запрещено анонимное донорство половых клеток. При этом людям, рожденным в результате использования донорской спермы или донорских яйцеклеток, законодательно гарантируется возможность получить доступ к данным о биологических родителях по достижении 18 лет.

Все эти ограничения приводят к острому дефициту донорской спермы в британских клиниках искусственного оплодотворения, из-за которого многие британки оказываются вынуждены искать аналогичные услуги за рубежом.

medportal.ru