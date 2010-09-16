Кальмары защищают сердце

Западные специалисты в области диетологии в ходе исследования пришли к выводу, что употребление мяса кальмаров, богатого калием, может стать хорошей защитой от болезней сердца.

Масштабные наблюдения за рационом добровольцев засвидетельствовали тот факт, что регулярное употребление кальмаров питает организм калием.

Медики напоминают, что калий необходим человеку для нормального функционирования сердца. Благодаря калию сердце человека бьется ровно, передает vrach.tv.

Также употребление кальмаров помогает человеку избавиться от повышенной отечности и повышенного артериального давления, отмечают специалисты.

focus.ua