Зеленый чай - против лишнего веса

Вы безуспешно пытаетесь расстаться с лишними килограммами? Мы вам расскажем о чайной диете из Японии, помогающей терять вес постепенно.

Она рассчитана на две недели, а ее основное правило заключается в том, что вам необходимо будет выпивать по одному литру зеленого чая в течение дня.

Если же этого количество жидкости будет не достаточно для утоления жажды, то можно к уже упомянутому ее количеству добавить минеральную воду.

А вот от перекусов между основными приемами пищи следует отказаться.

Что же касается овощей, то в вашем рационе на время диеты нет места помидорам, а из фруктов придется отказаться от винограда и бананов.

Когда вы вернетесь к привычному рациону, все же не следует допускать перееданий, и необходимо не отказываться от ежедневного употребления все того же литра японского зеленого чая, его, кстати, можно принимать также в виде прессованных таблеток.

Это позволит и далее расставаться с лишним весом, но уже без всякой диеты, пока он не дойдет до необходимой для вас нормы.

При этом, следует отметить и тот факт, что зеленый чай принадлежит к числу тех немногих продуктов, который, априори, не может вызывать индивидуальной его непереносимости.

Ученые, занимающиеся вопросами изучения воздействия зеленого чая на организм в случае ожирения, сделали однозначные выводы о том, что зеленый японский чай полезнее черного, а вот для того, чтобы разобраться с его «похудательным» эффектом, японские эксперты провели опыты на лабораторных мышах.

Для этого они их откармливали для того, чтобы те смогли набрать лишний вес, а когда цель было достигнута, исследователи стали подмешивать в мышиную пищу листья зеленого чая.

И случилось так, что та группа мышей, которая питалась подобным образом, через некоторый промежуток времени «похудела» на половину, а вот те животные, в рацион которых зеленый чай не добавлялся, остались в той же весовой категории.

Ученые утверждают, что для желающих распрощаться с лишним весом, зеленый чай подходит как нельзя лучше, а все потому, что в нем содержится целый комплекс биологически активных веществ, способных частично блокировать выработку такого фермента как амилаза, которая несет ответственность за расщепление крахмала, а при употреблении этого ароматного напитка, о котором мы ведем разговор, часть его, в не расщепленном виде, покидает наш организм.

То есть, при чайной диете создается эффект, схожий с тем, который достигается при соблюдении низкоуглеводной диеты, при которой из рациона исключается картофель, хлебобулочные изделия и иные продукты, отличающиеся содержанием большого количества сложных углеводов.

Но это еще не все, ведь зеленый чай поможет вам не только похудеть, но и поддержать здоровье зубов, ведь в нем вы не найдете красящих веществ, как в традиционных сортах черного чая и в кофе, а вот фтора в нем содержится достаточно.

Если вам уж очень захочется отведать кусочек торта или сдобной выпечки, то позвольте себе это, только запивайте съеденное зеленым чаем, или же после трапезы выпейте три-пять таблетки прессованного зеленого чайного листа.

И тогда за свою фигуру вы можете быть спокойны!

Ну а если у вас возникнет желание избавиться от лишнего веса, и вовсе не обременяя себя диетами, то возьмите для себя за правило за полчаса перед очередной трапезой выпивать чашку зеленого чая, и на нем же отваривайте рис.

www.gen.su