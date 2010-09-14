Массаж укрепляет иммунитет

Американские специалисты из медицинского центра в Калифорнии в ходе эксперимента пришли к выводу, что регулярные сеансы массажа помогают человеку укрепить иммунитет.

В эксперименте, проведенном учеными, приняли участие 24 добровольца, которые ежедневно на протяжении 45 минут проходили сеансы интенсивного массажа, передает vrach.tv.

По словам экспертов, после полного сеанса массажа у добровольцев фиксировалось улучшение качества лимфоцитов, которые играют непосредственную роль в защите организма от опасных инфекций.

focus.ua