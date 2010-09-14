Массаж укрепляет иммунитет

14:10, 14 сентября 2010
Зарубежные новости
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Улучшение качества лимфоцитов

Американские специалисты из медицинского центра в Калифорнии в ходе эксперимента пришли к выводу, что регулярные сеансы массажа помогают человеку укрепить иммунитет.

В эксперименте, проведенном учеными, приняли участие 24 добровольца, которые ежедневно на протяжении 45 минут проходили сеансы интенсивного массажа, передает vrach.tv.

По словам экспертов, после полного сеанса массажа у добровольцев фиксировалось улучшение качества лимфоцитов, которые играют непосредственную роль в защите организма от опасных инфекций.

focus.ua

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