Ежедневно 4 млрд запросов на тему секса - с детских компьютеров

Каждый человек, выросший в эпоху «до интернета», наверняка помнит день, в который он узнал, откуда действительно берутся дети. В большинстве случаев эта информация поступала от «продвинутых» ровесников и сопровождалась изумлением, если не сказать – шоком.

С появлением интернета ситуация сильно изменились: у современных детей подобное изумление можно вызвать, рассказав им столь популярные раньше мифы про аистов и капусту. Да они и не станут приставать к родителям с такими вопросами. Зачем? Ведь у них есть интернет, который расскажет обо всем «без купюр», и не заставит краснеть перед родителями из-за смущения и перед ровесниками – из-за недостаточной осведомленности во «взрослых» вопросах.

Как выяснилось, с вопросами о сексе дети обращаются к интернету довольно часто. А именно – с детских компьютеров по всему миру каждый час поступает около 180 тысяч запросов на порносайты, а в сутки - 4 миллиарда запросов. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании «Лаборатория Касперского». Такие цифры зарегистрированы «системой родительского контроля», призванной защитить детей от вредного контента в интернете.

Столь живой интерес детей к общению между полами замечен не впервые. Так, по данным исследования, проведенного компанией Symantec в декабре 2009 года, запросы sex и porn входят в пятерку самых популярных среди пользователей младше 18 лет. Популярнее их - лишь запросы на сайты YouTube, Google и Facebook.

Система родительского контроля, конечно, вещь полезная. Но было бы наивно полагать, что она способна скрыть от современных детей факт существования секса. Если вы замечаете у ребенка интерес к этой теме, откладывать разговор до "когда повзрослеешь" бессмысленно: он и сам все выяснит. Но как и из каких источников, предугадать нельзя. Поэтому лучше, если ребенок будет удовлетворять свое любопытство под эгидой родителей, не боясь и не стесняясь их.

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