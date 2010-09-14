Канадские врачи дали первый трансконтинентальный наркоз

Канадские анестезиологи впервые в истории провели наркоз пациенту, находящемуся на другом континенте, с помощью видеоконференцсвязи, сообщает EurekAlert!.

Экспериментальный сеанс телеанестезии стал продуктом сотрудничества кафедр анестезии Университета Макгилла в Монреале и Пизанского университета, которые разработали эту методику для помощи пациентам, живущим в отдаленных малонаселенных районах, где услуги специалистов недоступны. Кроме того, они рассчитывают использовать ее для предоперационных консультаций на дому.

Данные больного, проходящего операцию на щитовидной железе в Пизе, в реальном времени транслировались в Монреаль с помощью четырех видеокамер: одна из них передавала параметры дыхания, вторая – информацию с мониторов жизненных показателей (пульс, ЭКГ, насыщение крови кислородом), третья – ход операции, а четвертая – любое необходимое в конкретный момент изображение.

Перед операцией канадские анестезиологи провели видеоконференцию с Италией, в ходе которой ознакомились с историей болезни пациента и его текущим состоянием. Во время вмешательства они регулировали работу анестезиологического оборудования и назначали необходимые препараты, вводимые автоматически. На случай непредвиденной ситуации в операционную была готова срочно прибыть бригада итальянских анестезиологов.

Эксперимент прошел успешно; исследователи намерены подтвердить его результаты в дальнейших исследованиях.

medportal.ru