Чем вредна картошка

Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что частое употребление картошки повышает риск развития диабета 2-го типа у женщин. Результаты широкомасштабного долговременного исследования были опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

В исследовании, продолжавшемся в течение 20 лет, принимало участие 84555 американок.

Ученые под руководством Томаса Хэлтона (Thomas L. Halton) подсчитали, что у женщин, потреблявших картофель наиболее часто, риск развития сахарного диабета 2-го типа (инсулиннезависимый) в течение 20 лет возрастал на 14% по сравнению с теми, кто употреблял картофель редко. У любительниц картофеля-фри риск сахарного диабета оказался еще выше и составил 21%.

Наиболее сильная взаимосвязь прослеживалась у женщин, страдающих ожирением, которое само по себе увеличивает риск сахарного диабета.

Картофель богат минеральными веществами, в основном калием, и особенно полезен людям с заболеваниями сердца и почек. Тем не менее, у картофеля высокий гликемический индекс (ГИ), то есть его потребление приводит к быстрому и сильному повышению уровня сахара в крови. В последствии, при наличии предрасположенности, это явление может способствовать развитию сахарного диабета 2-го типа, при котором нарушается усвоение глюкозы тканями.

Авторы исследования рекомендовали женщинам, склонным к избыточному весу, ограничивать употребление картофеля и добавлять в рацион большее количество продуктов с низким гликемическим индексом: цельнозерновые продукты, бобовые, а также фрукты, богатые клетчаткой.

newsland.ru