В Челябинской области РФ произошел поистине шокирующий случай – гаишник хотел лишить прав умирающего человека, передает «Российская газета». 63-летний мужчина за рулем автомобиля вдруг почувствовал себя плохо, причем настолько, что он не справился с управлением, заехал на бордюр и сбил ограждение. Свидетели происшествия вызвали на место аварии ГИБДД. Когда доблестный сотрудник автоинспекции прибыл на место, то он увидел, что шофер еле стоит на ногах, держится за голову и сердце. При этом мужчина толком ничего не мог даже объяснить.

Гаишник не стал интересоваться здоровьем пострадавшего. Вместо этого он забрал все документы и пошел в свою машину выписывать протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством, а также о направлении на медосвидетельствование. А так как мужчина уже не мог говорить, то гаишник тут же начал составлять протокол об отказе от медицинского освидетельствования. И лишь второй сотрудник ГИБДД понял, что человеку действительно плохо. Именно он и вызвал врачей.

Последние констатировали у водителя инсульт. Его увезли в больницу, и спустя неделю 63-летний человек скончался. При этом в его крови никакого алкоголя обнаружено не было.

А что же наш честный гаишник? А он, даже поняв, что у мужчины был инсульт, решил зачем-то направить материалы дела о лишении прав в суд! Судья тоже «отличился» - он закрыл дело в связи со смертью водителя. Именно в связи со смертью. И лишь после жалоб родственников и прокуратуры дело было пересмотрено. На сей раз его закрыли из-за отсутствия состава правонарушения. Был наказан и гаишник, который хотел лишить прав умирающего. Ему объявили строгий выговор и снова выпустили на дорогу. Между тем родственники требуют увольнения инспектора, ведь если бы не его бесчувственность и цинизм, то человек, возможно, остался бы жив.

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