Против кариеса будет прививка

Английские стоматологи считают, что настало время ввести в медицинскую практику противо кариесиые прививки. Это возможно, утверждают они.

Опыты на животных показали, что гниение зубов, подобно инфекции, переносится определенным видом бактерий.

Эти бактерии вызывают образование кислот, действующих разрушающе на твердые ткани зуба эмаль и дентин.Полученный из бактерий прививочный материал сейчас испытывается на обезьянах.

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