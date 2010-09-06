В Пакистане от теракта погибли более 40 человек
09:27, 06 сентября 2010Зарубежные новости
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Больше 100 человек ранены
В городе Кветта на юго-западе Пакистана в результате теракта погибли более 40 человек и больше 100 ранены.
Жертвами мощного взрыва, совершенного смертником, стали участники шествия мусульман-шиитов, которые ежегодно, в последнюю пятницу Рамадана проводят акцию в знак солидарности с палестинцами и против контроля Израиля над Иерусалимом, передает Радио «Свобода».
Взрыв в Кветте - уже второй крупный теракт в Пакистане за последние три дня.
В среду в городе Лахор на востоке Пакистана жертвами взрыва стали по меньшей мере 35 человек - также местные шииты, около 300 человек были ранены.
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