Компост опасен для здоровья

Королевское садоводческое общество Великобритании предупредило садовников о риске, связанном с использованием компоста, сообщает BBC. Недавний случай показал, что это удобрение может быть источником заражения легионеллезом.

В марте 2010 года 67-летний шотландец поступил в реанимацию Королевской больницы Александры в Пейсли с лихорадкой, ознобом, спутанностью сознания и одышкой. Незадолго до этого он поранил руку лопаткой, работая с компостом.

Лабораторное исследование смыва из легких пациента выявило присутствие бактерии из рода легионелл – Legionella longbeachae, которая и вызвала заболевание. Этот микроорганизм в отличие от Legionella pneumophila (наиболее распространенного возбудителя легионеллеза) обитает не в водоемах и системах кондиционирования воздуха, а в почве и компосте.

Сообщение об этом случае опубликовано в журнале The Lancet.

На основании происшедшего Королевское садоводческое общество предупредило садовников о риске легионеллеза и порекомендовало "осмысленно" работать с компостом: надевать защитные перчатки, не наклоняться над открытой тарой с удобрением и хранить его в закрытом виде. Также было предложено носить защитную маску при применении компоста.

medportal.ru