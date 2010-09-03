2 чашечки кофе в день - залог здорового сердца

Одна–две чашки кофе в день могут благотворно влиять на сердце, считают сотрудники Университета Афин (Греция). Исследование 700 человек в возрасте от 65 до 100 лет, живущих на маленьком острове Икария в Эгейском море, показало, что употребляющие ежедневно умеренное количество кофе имеют более эластичные кровеносные сосуды вокруг сердца. Большинство испытуемых пили традиционный греческий крепкий кофе маленькими чашками, объём которых составлял от 25 до 50 миллилитров.

Открытие говорит о том, что пожилым людям с высоким кровяным давлением следует регулярно пить кофе. Однако дозировка "лекарства" не должна превышать пары чашек в день, поскольку пока нет доказательств того, что три–пять чашек могут способствовать дальнейшим улучшениям аортальной растяжимости. По мнению исследователей, чрезмерное пристрастие к кофе не оздоравливает кровеносные сосуды, так как в организм поступает излишек кофеина, обладающего сосудосуживающими свойствами.

Кстати, немаловажным может быть и то, в каких условиях проходит "кофепитие". Испытуемые греки пили ароматный напиток утром и вечером в кафе с друзьями. То есть на эластичность сосудов могли благотворно влиять и положительные эмоции, получаемые от общения в непринуждённой атмосфере.

Наконец, учёные подчёркивают, что результаты их работы подтверждают существование связи между умеренным потреблением кофе и уменьшением вероятности развития сердечных заболеваний, диабета, ожирения, почечных недугов и пр. Считается, что химикаты в кофе оздоравливают сердце, предотвращая повреждения, вызванные молекулами кислорода, и блокируя вредную окись азота.

В напитке также содержатся флавоноиды, магний, калий, никотиновая кислота и витамин Е. Все эти вещества нейтрализуют негативное воздействие кислорода на клетки. Греческий кофе традиционно варится в турке (джезве) и не фильтруется, поэтому изобилует всеми перечисленными выше компонентами.

compulenta.ru