Осень - время депрессий

Еще недавно психиатры говорили об опасности аномальной жары для психического здоровья россиян. Теперь же и.о. руководителя Центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе призывает особо внимательно относиться к себе и осенью. По его мнению, именно сейчас необходимо найти разумное соотношение отдыха и работы, дабы избежать развития сезонных депрессий.

Особо важным здесь является соблюдение режима сна, чередование интенсивной и менее интенсивной работы. Также нужно понять, что трудоголик - это плохой работник, подчеркивает Кекелидзе. Надо отдыхать хотя бы один день в неделю и хотя бы неделю в течение года. Тогда нагрузка на психику и иммунную систему будет снижена.

Статистика показывает: осень - переходный период, который приводит к увеличению обращения граждан к различным врачам, в том числе и людей с психическими расстройствами. Нормальное по температурному режиму лето и зима считаются более стабильными периодами.

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