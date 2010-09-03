Осень - время депрессий
Как ее избежать?
Еще недавно психиатры говорили об опасности аномальной жары для психического здоровья россиян. Теперь же и.о. руководителя Центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе призывает особо внимательно относиться к себе и осенью. По его мнению, именно сейчас необходимо найти разумное соотношение отдыха и работы, дабы избежать развития сезонных депрессий.
Особо важным здесь является соблюдение режима сна, чередование интенсивной и менее интенсивной работы. Также нужно понять, что трудоголик - это плохой работник, подчеркивает Кекелидзе. Надо отдыхать хотя бы один день в неделю и хотя бы неделю в течение года. Тогда нагрузка на психику и иммунную систему будет снижена.
Статистика показывает: осень - переходный период, который приводит к увеличению обращения граждан к различным врачам, в том числе и людей с психическими расстройствами. Нормальное по температурному режиму лето и зима считаются более стабильными периодами.