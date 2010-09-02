Молоко устраняет запах чеснока

Учёные из Университета штата Огайо (США) нашли отличное средство для устранения запаха чеснока изо рта. Они предлагают любителям блюд с чесноком во время еды выпивать маленький стакан молока.

Неприятный чесночный запах дыханию и поту человека придает один из компонентов растения — аллил метил сульфид, который не расщепляется во время пищеварения. И хотя чеснок является прекрасным источником витаминов и минералов, помогает снижать кровяное давление и уровень холестерина, многие люди отказываются включать его в свой рацион именно из-за неприятного запаха, который чувствуют окружающие.

Предыдущие эксперименты показывали, что устранить чесночный запах изо рта невозможно, даже если почистить зубы после еды. Теперь же выяснилось, что употребление всего 200 мл молока на 50% снижает концентрацию аллила метила сульфида в выдыхаемом воздухе. Наилучшего результата можно добиться, если отдавать предпочтение цельному, а не обезжиренному молоку, причём пить его следует маленькими глотками во время еды, а не после неё.

Факультативно напомним, что поедание большого количества чеснока замедляет в организме процесс нитрозирования, в ходе которого некоторые вещества, содержащиеся в пище или загрязненной воде, преобразуются в канцерогенные соединения. Таким образом, чеснок может снижать риск появления рака.

newsland.ru