Грейпфрут - вместо противодиабетических лекарств

Сотрудники Еврейского университета в Иерусалиме предлагают использовать грейпфрут как средство для лечения диабета.

По их словам, антиоксидант нарингенин, придающий плоду горьковатый привкус, оказывает такое же воздействие, как и два лекарственных препарата, прописываемых сегодня страдающим диабетом второго типа.

Напомним, что диабет развивается, когда организм теряет способность вырабатывать достаточное количество гормона инсулина, из-за чего становится невозможной регуляция уровня сахара в крови.

Израильские учёные выяснили, что цитрусовый флаваноид нарингенин помогает увеличить чувствительность организма к инсулину, а также способствует сохранению нормальной массы тела. Кроме того, этот антиоксидант заставляет печень сжигать жиры, а не запасать их для долговременного хранения. Аналогичным действием обладают гиполипидемические препараты фенофибрат и росиглитазон, помогающие контролировать течение диабета.

Для справки напомним, что год назад исследователи из Университета Западного Онтарио (Канада) предложили применять нарингенин для изготовления таблеток для похудения. Они проверили действие нарингенина на мышах: две группы грызунов были посажены на так называемую западную диету, основанную на большом количестве мяса и жиров, чтобы ускорить у них развитие метаболического синдрома, но одну из этих групп подкармливали нарингенином. По окончании эксперимента мыши, не получавшие нарингенина, страдали ожирением, имели повышенный уровень холестерина и были невосприимчивы к инсулину. А вот вторая группа грызунов таких симптомов не имела: антиоксидант не позволял подниматься уровню холестерина, заставляя печень сжигать жиры.

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