Какой алкоголь продлевает жизнь

Открытие, сделанное в Техасском университете в Остине (США), порадует тех, кто любит пропустить рюмку–другую: оказывается, «умеренные выпивохи» имеют куда больше шансов прожить долгую жизнь, чем трезвенники. Учёные провели исследование с участием 1 824 человек в возрасте от 55 до 65 лет (1 142 мужчины и 682 женщины). Все они либо регулярно пили раньше, либо продолжали выпивать на момент исследования.

Были собраны данные о количестве спиртного, которое испытуемые употребляли ежедневно на протяжении последних 20 лет, об имевшихся у них проблемах с выпивкой, социально-демографических факторах, состоянии здоровья, социальных поведенческих нюансах.

Результаты анализа этих сведений показали, что у сильно пьющих шансы умереть раньше отпущенного срока повышены на 42% в сравнении с теми, кто выпивает умеренно. У тех же, кто ведёт трезвый образ жизни, риск отправиться на тот свет оказался увеличен на 49%.

Исследователи объясняют этот парадокс следующим образом: подопытные трезвенники прежде имели проблемы с алкоголем, поэтому и прекратили пить; кроме того, в сравнении с умеренными выпивохами их здоровье было гораздо более ослабленным из-за пристрастия к курению и нехватки физических нагрузок.

Несмотря на очевидную пользу разумного потребления спиртного, учёные рекомендуют руководствоваться здравым смыслом. Одна или две порции алкогольного напитка в день способны благотворно повлиять на здоровье пожилых людей, а вот большее количество спиртного уже может навредить.

А знаете ли вы, что умеренное потребление алкоголя может обеспечить здоровым людям защиту от болезни Альцгеймера? Кстати, некурящим женщинам алкоголь приносит наибольшую пользу, предотвращая возникновение деменции. Напомним также ещё об одном недавнем открытии: умеренное потребление спиртных напитков может снижать риск развития диабета. Выпивающие в среднем по одной–две порции алкоголя в день на 45% реже заболевают диабетом второго типа, чем трезвенники. (Для справки: одна европорция спиртного = 290 граммов пива, 125 миллилитров вина, 25 миллилитров крепкого алкоголя.)

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