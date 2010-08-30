Подтвердилась вирусная природа хронической усталости
Расстройство неясного происхождения
Американские ученые получили новые подтверждения вирусной природы синдрома хронической усталости (СХУ), сообщает MedPage Today. Исследование провела группа специалистов под руководством Шыцзин Ло (Shyh-Ching Lo) из Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Отчет об их работе опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи провели генетический анализ образцов крови 37 пациентов с СХУ и 44 здоровых добровольцев. По результатам анализа, генетические последовательности, характерные для вируса, связанного с вирусом лейкоза мышей (murine leukemia virus-related virus, MLV-RV), были обнаружены у 32 больных, что составляет около 86,5 процента от их общего числа. Вирусные гены также были выявлены в образцах крови трех членов контрольной группы (6,8 процента).
Кроме того, спустя 15 лет после начала исследования ученые провели повторный анализ у восьми участников, в крови которых были обнаружены гены MLV-RV. Анализ показал присутствие вирусных генов в крови семи из восьми участников второго этапа исследования.
Впервые на возможную связь СХУ с ретровирусами типа MLV-RV и XMRV (xenotropic murine leukemia virus-related virus, ксенотропный вирус, связанный с вирусом лейкоза мышей) ученые из США продемонстрировали в январе 2009 года. Однако исследователям из Великобритании не удалось подтвердить выводы американских коллег.
В июле 2010 года были опубликованы результаты исследования специалистов Американских центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), FDA и британских Национальных институтов здоровья (NIH). Сотрудники CDC не выявили связь синдрома хронической усталости с XMRV, тогда как исследователи из FDAи NIH получили противоположные результаты.
Синдром хронической усталости - расстройство неясного происхождения, сопровождающееся необъяснимым психологическим и физическим утомлением, болями в мышцах и суставах, депрессией. По оценкам CDC, синдромом страдают около миллиона жителей США, при этом до 80 процентов случаев заболевания остаются невыявленными. Национальная служба здравоохранения Великобритании оценивает количество больных СХУ в стране в 250 тысяч человек.