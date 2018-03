Подтвердилась вирусная природа хронической усталости

Американские ученые получили новые подтверждения вирусной природы синдрома хронической усталости (СХУ), сообщает MedPage Today. Исследование провела группа специалистов под руководством Шыцзин Ло (Shyh-Ching Lo) из Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Отчет об их работе опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели генетический анализ образцов крови 37 пациентов с СХУ и 44 здоровых добровольцев. По результатам анализа, генетические последовательности, характерные для вируса, связанного с вирусом лейкоза мышей (murine leukemia virus-related virus, MLV-RV), были обнаружены у 32 больных, что составляет около 86,5 процента от их общего числа. Вирусные гены также были выявлены в образцах крови трех членов контрольной группы (6,8 процента).

Кроме того, спустя 15 лет после начала исследования ученые провели повторный анализ у восьми участников, в крови которых были обнаружены гены MLV-RV. Анализ показал присутствие вирусных генов в крови семи из восьми участников второго этапа исследования.

Впервые на возможную связь СХУ с ретровирусами типа MLV-RV и XMRV (xenotropic murine leukemia virus-related virus, ксенотропный вирус, связанный с вирусом лейкоза мышей) ученые из США продемонстрировали в январе 2009 года. Однако исследователям из Великобритании не удалось подтвердить выводы американских коллег.

В июле 2010 года были опубликованы результаты исследования специалистов Американских центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), FDA и британских Национальных институтов здоровья (NIH). Сотрудники CDC не выявили связь синдрома хронической усталости с XMRV, тогда как исследователи из FDAи NIH получили противоположные результаты.

Синдром хронической усталости - расстройство неясного происхождения, сопровождающееся необъяснимым психологическим и физическим утомлением, болями в мышцах и суставах, депрессией. По оценкам CDC, синдромом страдают около миллиона жителей США, при этом до 80 процентов случаев заболевания остаются невыявленными. Национальная служба здравоохранения Великобритании оценивает количество больных СХУ в стране в 250 тысяч человек.

