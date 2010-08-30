Чем полезны "вредные" продукты

Многие приверженцы здорового образа жизни и борцы с лишним весом напрочь исключают из своего повседневного меню продукты, которые благодаря средствам массовой информации получили весьма дурную славу. Начитавших «умных» статей, люди отказываются от кофе на завтрак, картошки на обед, спагетти с сыром на ужин и поп-корна при походе в кинотеатр.

Однако поступают они так совершенно напрасно. Медики всё чаще и чаще говорят, что продукты, прослывшие вредными для здоровья, при умеренном потреблении способны приносить организму человека огромную пользу. Давайте попробуем реабилитировать хотя бы некоторые из этих, так называемых, «вредных» продуктов.

Картофель

Повсеместно считается, раз в картошке много крахмала, от блюд из этого корнеплода люди толстеют как на дрожжах. На самом деле картофельный крахмал усваивается организмом очень медленно и, не успев превратиться в жир, расходуется в процессе энергетического обмена. Наоборот – вовремя съеденная порция картошки может уберечь от лишних килограммов. Ведь она даёт ощущение сытости, что предохраняет нас от частых и абсолютно лишних «перекусов».

Макароны

Хотя макароны и производят из муки, но из муки пшеницы твёрдых сортов. Она содержит углеводы, которые усваиваются организмом медленно. Изделия из такой муки никак не могут не угрожать нашей фигуре и быть причиной избыточного веса. Зато макароны богаты клетчаткой, которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта. А вот в потреблении калорийных соусов, которые подаются к макаронам, себя ограничивать стоит.

Молочные продукты с высоким содержанием жира

Многие люди, следящие за весом, покупают молочные продукты только с низкими показателями жирности. И совершенно напрасно. Молочный жир содержит вещества, которые препятствует возникновению жировых отложений. А вот витамин В и кальций, которые содержаться в молочных продуктах, без жира организмом не усваиваются.

Поп-корн

Бытует мнение, что воздушная кукуруза крайне калорийна. На самом деле кукуруза ничуть не более калорийна, чем другие крупы, и обладает массой полезных качеств. В кукурузе много антиоксидантов, а также клетчатки, которая нормализует пищеварение и снижает уровень сахара в крови. Другое дело, что воздушная кукуруза, которую продают в общественных местах, густо сдобрена растительным жиром, сахаром, солью и различными пищевыми добавками. Поэтому если вы любите лучше поп-корн, готовьте его дома из полуфабриката в микроволновой печи.

Кофе

Основной аргумент противников кофе заключается в том, что этот напиток повышает до облачных высот артериальное давление, нагружает сердце и разбалтывает нервную системы. Всё это так, всё дело в дозах. Если выпивать не более четырёх чашек в день, тогда кофе пойдёт организму только на пользу. Доказано, что чёрный кофе предупреждает развитие старческого слабоумия, болезни Альцгеймера, атеросклероза и в целом улучшает память. А помимо того кофе подавляет аппетит и ускоряет обмен веществ, поэтому тем, кто страдает избыточным весом, кофе даже показано.

Шоколад

Если что-то и есть вредного в шоколаде, так это, пожалуй, только сахар. А вот жиры в горьком чёрном шоколаде имеют растительное происхождение, вреда они не наносят, зато полезны для сердечной мышцы. Кроме того, в масле какао много антиоксидантов и присутствует теобромин – вещество, которое успокаивает нервную систему. Шоколад также инициирует выброс в кровь гормонов дофамина и серотонина – главных борцов с депрессией. А что касается страха потолстеть от шоколада, так это напрасный страх. Долька шоколада между главными приёмами пищи снижает аппетит, в результате вы съедите меньше, чем могли бы съесть.

molozhe.ru