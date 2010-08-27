В России снижаются цены на лекарства

В июле объем коммерческого сегмента лекарственного рынка составил 22 млрд. рублей, что на 3% больше, чем в июле 2009 года. При этом цены на лекарства продолжают снижаться. Такие данные представили в маркетинговом агентстве DSM Group, по результатам исследования фармрынка.

Всего, по данным аналитиков, за семь месяцев 2010 года инфляция на лекарственные препараты составила -1,8%. За это же время объем коммерческого рынка лекарств в стоимостном выражении вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В прошлом году этот же прирост составил 29% вследствие повышения цен во время кризиса. В результате, объем коммерческого рынка лекарственных средств за январь-июль 2010 года составил около 167 млрд. рублей в потребительских ценах.

Натуральный объём коммерческого рынка лекарственных средств за первые семь месяцев года составил около 2,2 млрд. упаковок. Это на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За июль 2010 года в коммерческом сегменте было реализовано 295 млн. упаковок лекарственных препаратов /+2% относительно натурального объема за июль 2009 года/.

ТОП-10 брендов лекарственных средств по стоимостному объему продаж в июле 2010 возглавляет «Виагра». Его оборот в июле 2010 года составил 226 млн. рублей, и доля увеличилась на 0,2% по сравнению с июлем 2009. Первое место в июле «Виагра» занимает вот уже 6 лет подряд, уточнили в DSM Group.

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