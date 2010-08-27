Чем полезно сало?

В отношении полезности-вредности свиного сала даже в научной литературе существуют противоречивые точки зрения.

Научные исследования показали, что свиное сало содержит полиненасыщенную жирную арахидоновую кислоту, которая участвует в строительстве клеток организма, содействует образованию многих гормонов, участвует в холестериновом обмене, входит в состав ферментов сердечной мышцы.

В сале есть и другие ценные незаменимые жирные кислоты. Причем по их содержанию (до 10 процентов) сало опережает сливочное масло. Именно поэтому биологическая активность сала в пять раз выше, чем у сливочного масла и говяжьего жира, а это очень важно для поддержания общего тонуса организма.

Кроме того, при непродолжительном нагревании пищевая ценность свиного сала значительно повышается за счет увеличения арахидоновой, олеиновой и стеариновой жирных кислот. Вот почему различные продукты рекомендуют жарить именно на свином сале.

А как же атеросклероз, спросите вы? Да, его развитию действительно способствуют насыщенные жиры, которые есть и в свином сале, но их в нем в 1,5 раза меньше, чем в сливочном масле.

В настоящее время даже появились диеты, основанные на умеренном потреблении сала. Говорят, что если съедать пару кусочков сала на голодный желудок, то можно быстро добиться ощущения сытости. Это не позволит вам переедать, и вы сможете сохранить хорошую фигуру.

Однако помните, что свиное сало, как и все жировые продукты, следует употреблять в небольших количествах, предпочтительнее с теплой или легко усвояемой пищей. Рекомендуемая норма - не более 100-150 г сала в неделю. А при малоподвижном образе жизни, после 50 лет, а также при гиперхолестеринемии и атеросклерозе его употребление следует резко уменьшить.

folkcures.ru